“Papà ha pianto per tutto il film.. e voi’?“, queste le parole che accompagnano una foto di Roberto Baggio pubblicata sui social da Valentina, figlia del grande campione di calcio. Il film a cui fa riferimento è ovviamente Il Divin Codino, dedicato alla vita del calciatore vicentino e disponibile su Netflix dal 26 maggio. La pellicola diretta da Letizia Lamartire cerca di entrare nell’intimità di un personaggio popolare e molto amato, eppure schivo, da sempre lontana dai riflettori. Il ruolo da protagonista è stato affidato a Andrea Arcangeli, giovane attore noto ai più per il suo ruolo ne Il paradiso delle signore ma interprete anche in diverse opere per il piccolo e il grande schermo come Romeo e Giulietta o Domani è un altro giorno.