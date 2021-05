Si chiamava “George il solitario” ed è morto nel 2012. Era l’ultimo esemplare di una specie di tartaruga gigante, nome scientifico Chelonoidis abigdoni, e si trovava nell’Isola di Pinta. Ora un ritrovamento, dopo più di 100 anni, riaccende le speranze (non per George): è stata trovata sull’isola di Fernandina, Galapagos, una tartaruga gigante, femmina, un esemplare di Cholonoidis phantasticus, una specie che si pensava estinta da oltre un secolo. L’università di Yale ha effettuato gli esami del dna comparando quello della tartaruga trovata nel 2019 a quello di un esemplare, l’ultimo, registrato nel 1906. Danny Rueda, direttore del parco delle Galapagos non ha dubbi: ritrovare la tartaruga Chelonoidis phantasticus “rafforza la speranza di salvare questa specie e di evitarle il destino di George“. La notizia è stata riportata dalla Bbc dopo la conferma del ministro dell’Ambiente dell’Ecuador, Gustavo Marique.