Dalla loro vittoria all’Eurovision Song Contest è un continuo parlare dei Maneskin, la band rivelazione dell’anno. Dopo le polemiche sul presunto uso di cocaina da parte di Damiano (poi smentito ufficialmente) e le terribili frasi pronunciate dalla tv bierolussa, adesso il frontman del gruppo è nuovamente sotto la lente di ingrandimento. Ma questa volta la motivazione è decisamente più divertente.

Incredibile ma vero, qualcuno su Twitter ha notato alcune somiglianze tra il cantante della band e Lady Diana. In particolar modo gli occhi avrebbero attirato la curiosità di alcuni utenti, perlopiù stranieri e il collage realizzato da una di loro è diventato virale, scatenando le più assurde teorie complottiste e raggiungendo quasi 100mila like. Ormai infatti tutta l’Europa parla dei Maneskin e l’attenzione è rivolta soprattutto a Damiano, che su Instagram è arrivato a 2.6 milioni di follower. Un vero e proprio boom, questo è il momento d’oro per la band che aveva cominciato a cantare da Via Del Corso (Roma) con il cartone poggiato sul marciapiede e la scritta: “Metti mi piace alla nostra pagina Facebook”.