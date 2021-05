“Se ti rasi a zero barba e capelli avrete una cofana di pasta al giorno per una settimana”, questa la proposta di Ilary Blasi ai naufraghi dell’Isola dei Famosi 2021 durante la puntata di ieri 24 maggio. O meglio, la proposta era inizialmente diretta ad Andrea Cerioli che, tuttavia, ha rifiutato: “No, non ce la faccio”. A quel punto si è proposto Ignazio, figlio del noto ex-ciclista Francesco Moser: “Se Cechu (Cecilia Rodriguez, la fidanzata, ndr) dice di sì, io lo faccio”. “Va bene, potete fare il cambio e Cecilia è d’accordo”, ha detto la conduttrice. E via la barba. Qui però il naufrago si è fermato: “Vi faccio una proposta: la pasta solo per 3 giorni però mi lasciate i capelli. Non li taglio da 4 anni Ilary”.

“No: o tutto o niente”, ha replicato secca la padrona di casa. A quel punto lui, un po’ a malincuore, ha accettato e ha detto: “Voi non sapete cos’è la fame vera!“. E via tutto. “Ti diamo un’altra possibilità: puoi guardarti allo specchio.. dai che stai da Dio, fidati!”, ha detto Ilary e lui: “Posso guardarmi allo specchio? Che cu*o” per poi ricredersi: “Vabbè, pensavo peggio”. E dopo aver vinto alcune gare e il televoto, è proprio Ignazio Moser il secondo finalista dell’Isola dei Famosi (il primo era stato Andrea Cerioli).

Ilary! Ahahah #Isola @ilaryblasi pic.twitter.com/6VuWPYnPO0