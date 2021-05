Gemma Galgani, la popolare dama del programma di Maria De Filippi Uomini e Donne ha fatto il vaccino anti-Covid 19. Nella giornata di ieri 23 maggio ha pubblicato su Instagram una testimonianza video con la seguente didascalia: “Fatelo per il vostro bene e per il bene altrui!”. Tra i 530mila follower, tantissimi i commenti dei curiosi, a cui lei ha risposto incitandoli a non avere paura: “Tranquilla starai bene, ti sentirai più libera, più sicura, meno condizionata. Credetemi è una liberazione psicologica“, ha risposto a qualche fan. E a chi le ha chiesto a quale vaccino si sia sottoposta, lei ha replicato: “AstraZeneca“.

Tuttavia non potevano mancare le polemiche, puntuali come un orologio svizzero. Qualcuno infatti ha scritto: “Io non mi vaccino, poi ognuno faccia ciò che vuole, rispetto per tutti” oppure: “Contenta tu.. io manco morta”. Si è scatenato il putiferio. Qualcun altro inoltre ha fatto notare: “Dovresti essere vaccinata da tempo, considerata la tua età.. “(71 anni, ndr). “Ognuno si vaccina quando vuole”, ha risposto una signora. “Lei si è trasferita a Roma già da un po’.. e nel Lazio stanno vaccinando i 40 anni”, ha scritto invece un’altra fan. Insomma, un semplice video è diventato un caso ma Gemma sembra non voler rispondere a queste critiche.