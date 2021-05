Attimi di grande commozione nella puntata odierna di Storie Italiane su Rai 1 quando si è parlato, inevitabilmente, della tragedia della funivia di Stresa. Tra gli ospiti di Eleonora Daniele c’era la conduttrice Enrica Bonaccorti che non ha trattenuto le lacrime rivedendo le drammatiche immagini dell’incidente avvenuto alle 12.30 di domenica 23 maggio a pochi metri dalla vetta del Mottarone. “Enrica stai male? Che succede?“, le ha chiesto la padrona di casa visibilmente preoccupata quando l’ha vista turbata e scossa dalle lacrime, al rientro in studio dopo che la regia aveva mandato in onda un servizio con le storie delle vittime del disastro.

“Non avevo ancora mai visto le foto delle vittime. Già ieri appena ho saputo la notizia dell’incidente ho avuto una reazione molto forte”, ha spiegato quindi Enrica Bonaccorti “È la prima volta che vedo le immagini di queste persone che non ci sono più”. “Ti capiamo…“, l’ha rassicurata Eleonora Daniele. “In questo momento sono tante le cose che vorrei dire, ma forse è meglio se non dico nulla“, ha Enrica Bonaccorti con le lacrime agli occhi.