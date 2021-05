“Il 20 Maggio 2021 è stata presentata in Camera dei Deputati una proposta di legge per il riconoscimento della vulvodinia da parte di SSN e Stato. Per la prima volta, è un primo, piccolo passo”, queste le righe d’esordio di un lungo post pubblicato su Instagram da Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano, il frontman dei Maneskin. La ragazza, seguita sul social da più di 180mila persone, ne aveva già parlato in passato e si era battuta per dare risalto a questa malattia. Obiettivo ora raggiunto.

“Chi, come me, vive nell’indifferenza e nell’abbandono sociale a cui ti condannano le malattie invisibili, conosce bene la difficoltà e il potere di questo passo. Nonostante il video inizi con le parole dell’Onorevole Lucia Scanu ‘vorrei ringraziare a nome di tutte le donne la giovane modella Giorgia Soleri per aver raccontato la sua testimonianza’ so di dover essere io a ringraziare”, ha continuato Giorgia per poi passare a citare le Onlus che si occupano da anni di divulgare e sensibilizzare le persone sulla vulvodinia.

“Grazie a tutte le persone che mi hanno ascoltata, compresa, che hanno lasciato una parola di supporto e hanno condiviso la mia testimonianza. Ce la stiamo facendo”, ha concluso la giovane modella e influencer. Inoltre, proprio poche ore fa, ha pubblicato una Instagram story in cui ha scritto: “È arrivato il gran giorno, sto andando a fare (spero) l’ultimo esame per avere chiara la mia situazione di salute“.