Sabato 22 maggio alle 18.30 è scoppiato il vulcano Nyiragongo nella città di Goma, in Congo. L’ultima volta, l’eruzione è avvenuta il 17 gennaio 2002. Finora, 15 persone hanno perso la vita in questa tragedia, 159 bambini non sono stati ancora trovati. Migliaia e migliaia di persone siano scappate dalle loro case, rifugiandosi nel paese vicino a Gisenyi e altre a Sake. La comunità di salesiani della Repubblica Democratica del Congo, che hanno diffuso il video, fanno sapere che tre di loro sono al sicuro ma segnalano che mancano acqua, cibo e riparo per accogliere gli sfollati.

