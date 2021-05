“Con questi occhiali torni ad essere assolutamente autonoma”. Le parole sono di Annalisa Minetti, ospite di Domenica Live. È radiosa, la cantante, mentre parla con Barbara D’Urso: “Grazie a questi occhiali sono tornata a essere autonoma. C’è un dispositivo che funziona offline, non ha bisogno di Internet, di Google, di nulla. È tutto qui dentro e nell’arco di due secondi elabora il prodotto che ha davanti, legge e lo fa in maniera autonoma. Non sei tu a dover dire: ‘Voglio leggere’. Lui lo fa. E riconosce soprattutto i volti delle persone care. Io mi sono emozionata una cifra”. In studio con Annalisa arriva la mamma Filomena, ed è un momento di commozione: “Mi avvisano se c’è mia madre“, spiega la cantante riferendosi agli occhiali ai quali non fa pubblicità ma, spiega, ne racconta le potenzialità per far sapere a chi come lei è ipovedente che esiste questa possibilità. Annalisa mostra in un filmato come funzionano i suoi occhiali e lo fa con l’aiuto di un esperto. Ironica e dotata di grande forza, la cantante si concede un aperitivo e riesce, grazie al dispositivo, a leggere il menù: “Mi dà la sensazione di essere autonoma, di avere il controllo di me stessa”.