Tommaso Zorzi, ultimo vincitore del Grande Fratello Vip nonché opinionista dell’Isola dei Famosi 2021, nella giornata di ieri 23 maggio ha raccontato sui social di essere seguito: “Ragazzi allora… voglio parlarvi di una cosa un po’ spiacevole. Chi mi ha incontrato per strada, lo sa: sono sempre disponibile. Detto questo c’è una persona in particolare che non mi fa più sentire a mio agio, spesso è sotto casa mia, mi ha chiesto tanti favori di cui alcuni sono riuscito a farli, altri no. Adesso l’ho affrontata“, ha esordito sulle Instagram stories. E ancora: “All’inizio ho fatto la cacchiata di darle il mio numero perché mi sembrava che avesse bisogno…”.

Poi ha pubblicato i video che aveva precedentemente registrato: la telecamera è sottosopra, probabilmente l’influencer milanese ha tenuto il cellulare nascosto anche per non inquadrare la presunta stalker. Nel video si sente lui che le dice: “Non devi più venire sotto casa mia, seguirmi per strada. Non è normale. Mi hai chiesto di fare beneficenza e l’ho fatta…”, “Lo so, lo so”, replica lei immediatamente. E lui: “Basta, sei sempre sotto casa mia. In una settimana quante volte? 5?” e lei: “2” e ancora l’influencer: “2? Io ti vedo! Tu mi segui, non mi sento a mio agio. Scusa adesso non mi stavi seguendo?”. “Sì, adesso sì”, ammette lei.

Tommaso Zorzi poi ha aggiunto ironico: “Mi dispiace raga, non dubito della buona fede di nessuno però… non ho mai sentito un film horror iniziare con ‘era un mostro’ ma sempre ‘era una brava persona’”. Infine ha concluso: “Io soffro d’ansia, prima di dormire faccio 30 giri della casa a controllare che tutto sia chiuso. Ecco, così diventa un po’ impegnativo”.