Si chiama blunt wrapper e si usa per rollare e fumare cannabis. Perché ne stiamo parlando? Per via del “gioco di like” di Instagram. Accade infatti che Mike Tyson posti su Instagram una foto del suo ‘blunt wrapper’. E tac! Un ex calciatore italiano gli mette un ‘cuore’. Dagospia si chiede se sia una “svista” del social media manager. Ma deve proprio essere una svista? Ah sì, l’ex calciatore è il capitano Francesco Totti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mike Tyson (@miketyson)