In meno di 24 ore questo video con Angelina Jolie ha superato 2.200.00 di like. Di cosa stiamo parlando? Del sorprendete post pubblicato su Instagram dal National Geographic che ritrate l’attrice star di Hollywood ricoperta di api. L’attrice premio Oscar e ambasciatrice presso l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati ha cercato in questo modo di attirare l’attenzione sul “World Bee Day” ( il 20 maggio, Giornata mondiale delle api). Il fotografo Dan Winters, un apicoltore dilettante, si è ispirato a un famoso ritratto di Richard Avedon del 1981 di un apicoltore della California, il cui torso nudo era coperto di api. Per farlo, Angelia Jolie ha indossato un abito sostenibile di Gabriela Hearst. Inoltre, il National Geographic ha rivelato che la diva parteciperà all’iniziativa dell’Unesco per imparare a diventare apicultrice: “Per me le api, l’impollinazione, il rispetto dell’ambiente, sono tutti connessi al sostentamento delle donne e agli sfollamenti per i cambiamenti climatici”.

