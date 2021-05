È stato il primo a decidere di blindare la sua passerella e ora, a più di un anno di distanza, è il primo a riaprire le porte al pubblico. Giorgio Armani detta ancora una volta la linea. E i tempi. Alla luce “dell’attuale generale miglioramento della situazione sanitaria“, Re Giorgio ha annunciato che le sue prossime sfilate saranno in presenza, con gli addetti ai lavori finalmente di nuovo ai loro posti di combattimento.

Il primo appuntamento in calendario è il 21 giugno, quando la sua collezione uomo primavera/estate 2022 sfilerà nel cortile di via Borgonuovo 21, sede che ospitava storicamente i defilé del marchio prima dell’apertura dell’Armani Teatro di via Bergognone. Poi, il 6 luglio, sarà la volta dell’Alta Moda Giorgio Armani Privé, che tornerà a sfilare a Parigi, durante la settimana dell’Alta Moda, nel palazzo dell’Ambasciata d’Italia, un luogo fortemente simbolico che – si legge in una nota – sottolinea l’Italia nella capitale dell’Haute Couture. Ovviamente, il Gruppo Armani sottolinea che “l’organizzazione delle sfilate rispetterà le norme di distanziamento e sicurezza previste dalla legge e l’effettiva realizzazione degli eventi sarà comunque subordinata all’andamento dei contagi”.

Lo stilista è stato tra i primi ad intuire, nel febbraio del 2020, la gravità di questo virus e a scendere in campo poi, nei mesi a seguire, per aiutare gli ospedali e la sua Milano. Nel febbraio del 2020 aveva fatto sfilare la sua collezione donna a porte chiuse, registrando lo show e trasmettendolo in streaming “per non esporre ad alcun rischio la salute dei propri ospiti”, come aveva spiegato lui stesso in un comunicato. Non solo. Re Giorgio era stato anche il primo, nell’aprile scorso, mentre la pandemia faceva vedere al mondo la sua portata distruttrice, a lanciare un accorato appello al mondo della moda per rallentare i ritmi e ridefinire i tempi. Da allora la speranza era stata quella di tornare a sfilare in presenza quest’anno ma, ancora una volta, il Covid ha bloccato tutto: le collezioni Giorgio Armani, Emporio Armani e Armani Privé sono state svelate lo scorso febbraio sempre a porte chiuse e con presentazioni digitali condivise sulle piattaforme online. Adesso si inizia ad intravedere, forse, la luce in fondo al tunnel: la speranza è quella di tornare davvero quanto prima a poter ammirare le sue creazioni dal vivo.