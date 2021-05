Da quando è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta si è dedicata molto ai social. Su Instagram e TikTok conta rispettivamente 194mila e 42mila follower. Dal primo video (il più visto al momento, con più di 625mila visualizzazione) in cui lecca un gelato per poi trasformarsi lei stessa in un cono fino al più recente balletto in cui salta come una molla con tanto di acconciatura da “bambina”: su TikTok ha già caricato più di 15 video per poi ripubblicarli il più delle volte anche su Instagram. I commenti non sono positivissimi: “Ma per favore… ci rendiamo conto?” ha scritto una signora, oppure “Sempre peggio…”. E sebbene qualcuno che la difenda ci sia (“Sei unica”, “Ti adoro”) un dubbio sorge spontaneo: su TikTok si torna bambini o si è disposti a tutto per un pugno di visualizzazioni? La domanda andrebbe posta proprio a Maria Teresa Ruta, che ci dà il buongiorno così:

