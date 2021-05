“All’idea di un rapporto che deve durare per sempre, io soffoco”. Serena Bortone si racconta a cuore aperto al settimanale Chi. La conduttrice di Oggi è un altro giorno, programma amatissimo dal pubblico del pomeriggio di Rai 1, ha parlato della sua vita privata, tra amori e battaglie civili. Al momento è single, o meglio, “in trattativa”, come si definisce ironicamente nell’intervista, spiegando di mal tollerare i legami ‘convenzionali’ che devono durare tutta la vita: “All’idea di un rapporto che deve durare per sempre, io soffoco. Chi sta con me si diverte“. E poi la confessione: “Ho avuto le mie corteggiatrici donne. Proprio in questi giorni ho chiesto consiglio a un’amica omosessuale su come affrontare una dichiarazione: ci tenevo a non ferire la sua sensibilità”.

Serena Bortone ha detto poi di credere nel vero amore: “Le gioie che ho provato grazie all’amore supereranno sempre il dolore, e le uniche stupidità che tollero sono proprio quelle sentimentali”, ha confidato. E non ha nessun rimpianto per non essere diventata madre: “Non ho mai considerato la maternità come un qualcosa di identitario. Esisto indipendentemente”. Tra le sue priorità, invece, c’è sempre stata quella di lottare per i diritti: “Frequento i Pride dal 2000: da Miami a Roma. Non ho mai accettato che un Paese come il nostro non riconoscesse i diritti di tutti. Ora finalmente ci sono le unioni civili, ma l’assenza di certi riconoscimenti era una carenza anche per una cittadina come me – ha concluso -. Il mio concetto di normalità sta nel chiedere a un mio ospite se si è mai innamorato di una persona dello stesso sesso“.