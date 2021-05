Il “terremoto del gossip” ha scosso nuovamente la vita di Elisabetta Gregoraci. La showgirl è fidanzata o single? Per capirlo, dobbiamo fare un passo indietro. Questo weekend il pilota Stefano Coletti ha pubblicato alcune foto al fianco di “Eli” corredate da un cuore. Scatti teneri, che fanno pensare a un rapporto sentimentale. Il nome di Stefano Coletti, occorre dirlo, non era inedito agli appassionati del gossip: era già emerso all’epoca della partecipazione della showgirl al “Grande Fratello Vip”, anche se in quell’occasione, Elisabetta Gregoraci lo aveva definito “un amico” (nonostante i rumors dei magazine specializzati sostenessero tutt’altro).

Le foto pubblicate da Coletti, tuttavia, hanno fatto molto scalpore. In una si vede un tatuaggio sulla pelle del pilota con la scritta “Sei l’epicentro del mio terremoto”. Ebbene sì, è la stessa frase che era volata con un aereo per Elisabetta sopra la Casa del reality. Lei, all’epoca “amica speciale” di Pierpaolo Petrelli, aveva sostenuto che il messaggio provenisse da “amici”. Ma i sospetti non sono finiti qui. Sempre Coletti ha reso pubblica la foto della targa della sua auto: “E802”. Ovvero l’iniziale e la data di nascita della showgirl. Anche questo era un dettaglio emerso durante la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”, ma anche in quell’occasione la diretta interessata aveva glissato la faccenda: “Stefano Coletti è un ragazzo che vive a Monaco. Non è il mio fidanzato, è un mio amico. Anche Flavio ha la targa con le iniziali con l’8, l’80, come la mia. Anch’io ho la targa personalizzata”.

Ora sui social è esplosa la polemica. Molti utenti hanno accusato la showgirl di aver mentito durante l’esperienza televisiva. Molti sono convinti che Elisabetta Gregoraci fosse fidanzata con il pilota Stefano Coletti già all’epoca. Ma ecco il retrofront. È stato proprio il pilota a fare un passo indietro tramite i social: “Conosco Elisabetta da anni, e tutti i miei gesti sono sempre stati per dimostrarle cosa provo e conquistare il suo cuore, così come quell’ultimo gesto. Non eravamo assieme ai tempi del GF, quindi non capisco perché dovrebbe essere bugiarda. Abbiamo cominciato a frequentarci qualche mese fa, è una persona unica, speciale e non si merita sicuramente questo trattamento”. Anche la Gregoraci ha voluto dire la sua, dichiarandosi “felicemente single”: “Ho sempre cercato di proteggere la mia vita privata per rispetto mio e delle persone alle quali negli anni mi sono avvicinata per amicizia o per lavoro. Ho subito le notizie recentemente diffuse come voi. L’amore è qualcosa di grande e di impalpabile, fatto di rispetto delle persone, dei tempi di ognuno e di passi nella stessa direzione. Io l’amore lo sto ancora cercando e non smetterò perché ‘io voglio un grande amore, voglio sentire le farfalle nello stomaco’. Quando sarà, sarò io a farvelo sapere”.