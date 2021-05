Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata del 19 maggio, Daniela Poggi ha ripercorso la propria carriera soffermandosi poi su alcuni aspetti, anche dolorosi, della vita personale. Appena entrata in studio, complici le toccanti note di Franco Battiato, si è commossa: “Non è giusto… Oggi sono 30 anni che mio padre non c’è più, si è abbandonato fra le mie braccia con tutto il mio amore”, ha esordito. “Viva Dio che riusciamo ad emozionarci, è così bello piangere”, ha commentato la padrona di casa per poi introdurre Ricordami, il romanzo di Daniela Poggi.

“Mia madre aveva l’Alzheimer, a tratti non sapeva chi fossi. Io la conoscevo ma a causa della malattia mi trovavo spesso di fronte a un’altra persona. Per questo è stato un percorso certamente difficile, ma straordinario. Per 10 anni non mi ha chiamato con il mio nome e soprattutto io non ero più una figlia, mi sono trovata persa”, ha commentato l’attrice di Savona. Poi ha rivelato: “Sono una selvaggia borghese, con lo zaino ma sempre un po’ elegante. I miei genitori non volevano impormi il loro modo di essere, certo volevano io fossi sempre in ordine, ben vestita, educata, un po’ milanese. Ho avuto due aborti. A mia mamma non l’ho mai detto, lei aveva avuto una gravidanza extrauterina e ho avuto quasi paura di vivere il suo stesso percorso. Era giusto che non sapesse certe cose, non ho alcun rimpianto, l’ho amata follemente”.

L’attrice oggi vive a Roma e ha una “figlioccia”, di 24 anni, con cui ha un rapporto speciale, come raccontato da lei stessa in passato: “La mia è stata un’adozione del cuore, non ho figli di pancia, ma per me lei è mia figlia e io sono la sua mamma. È meravigliosa. Anche se lei ha la sua famiglia, io l’ho accompagnata in tutte le sue scelte, nella sua vita di bambina, di adolescente, studentessa universitaria quasi laureanda, l’ho seguita in tutto e per tutto”.