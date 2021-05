Tra gli ex naufraghi presenti in studio durante la puntata dell’Isola dei Famosi di ieri 17 maggio c’era anche Akash Kumar, il modello dai misteriosi occhi di ghiaccio, che in realtà negli ultimi giorni aveva detto che non si sarebbe più presentato in trasmissione per lasciare spazio a “concorrenti che creano più dinamiche”. Eppure, non è stato così. Ilary Blasi glielo ha fatto notare subito: “Avevi detto che non saresti più venuto invece sei attaccato a quella poltrona come le extension di Vera Gemma. Dai Akash bentornato”.

E lui: “Posso parlare? Io non sarei più venuto, io l’ho dichiarato e lo dico anche qui in faccia a tutti: per me non c’è rispetto“. E Ilary: “Va bene, dopo approfondiremo”. Quindi lui: “No, se vuoi me ne vado a casa“. Ma la conduttrice ha smorzato la tensione: “Ho tante cosa da raccontarti, ti invito io a rimanere”. Ricordiamo che non è la prima volta che Akash Kumar si scaglia contro l’Isola dei Famosi, anzi proprio poco dopo la sua uscita dal programma aveva preso di mira la conduttrice con frecciatine al vetriolo. Insomma, tutto passato o c’è ancora qualche vecchio rancore?