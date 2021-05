Orietta Berti spiazza tutti e si aggiudica una clamorosa vittoria a I Soliti Ignoti. La cantante emiliana è stata la concorrente vip della puntata di sabato 15 maggio e ha giocato per devolvere il montepremi in beneficienza al Centro Astalli per i rifugiati. Fin dall’inizio si è mostrata una grande investigatrice e ha messo a segno un’identità dopo l’altra, salvo poi perdere gran parte del bottino a causa dell'”imprevisto” legato a uno degli ignoti.

Orietta Berti è quindi arrivata alla fase finale del gioco, quella del “parente misterioso“, con 27mila euro: è a questo punto che è arrivato il colpo di scena. Senza pensarci due volte, ha deciso di raddoppiare il montepremi puntando tutto sul legame di parentela con la concorrente numero 6. “A che serve perdere soldi, sono sicura”, ha detto ad un Amadeus incredulo, che la incalzava chiedendole se non volesse avere qualche indizio in più prima di confermare. E, neanche a dirlo, Orietta Berti ci aveva visto giusto: la concorrente numero 6 era davvero la sorella del “parente misterioso” e lei ha vinto i 54mila euro da donare in beneficienza. Ovazioni per lei sui social.