Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti sono fidanzati? Sembra proprio che la coppia sia uscita allo scoperto. Almeno stando agli scatti che il pilota ha condiviso nelle scorse ore sul suo profilo Instagram, immagini che lo ritraggono in atteggiamenti confidenziali con la showgirl calabrese ex moglie di Flavio Briatore e che a molti sono apparsi come la conferma della loro relazione. Da qualche tempo, infatti, erano trapelate indiscrezioni su un possibile flirt tra i due ma finora non era trapelato nulla di ufficiale, anzi, lei aveva negato che ci fosse qualcosa tra loro. Poi questi scatti.

Nella prima foto si vedono Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti vicini e con lo sguardo innamorato. Nel secondo scatto invece, il pilota la abbraccia mettendo in mostra il tatuaggio che ha sul braccio con la scritta “sei l’epicentro del mio terremoto”. Una frase che non suona nuova ai fan del GF Vip: era apparsa infatti sul cielo di Cinecittà, scritta su uno striscione trainato da un aereo, proprio mentre Elisabetta Gregoraci era nella Casa più spiata d’Italia. E ancora, nella terza immagine si vede solo Elisabetta vicina ad un’auto, quella di Coletti con la targa personalizzata con l’iniziale del nome della showgirl e la sua data di nascita.

Proprio il riferimento allo striscione visto durante il Grande Fratello ha scatenato le polemiche dei fan di Elisabetta, motivo per cui Coletti è intervenuto ieri sera, sabato 15 maggio, su Instagram con un post per chiarire come stanno le cose: “Ci tengo solo a dire che Elisabetta e io non stavamo insieme prima del GF. Abbiamo cominciato a frequentarci negli ultimi due mesi, quindi non è una bugiarda come state insinuando”. Post che è stato però poi subito cancellato. Nessuna dichiarazione, invece, da parte dell’ex moglie di Briatore.