È Giulia Stabile la vincitrice della 20esima edizione di Amici. Dopo mesi di sfide, esibizioni e lezioni la ballerina ha trionfato nella finalissima, andata in onda sabato sera su Canale 5. La 19enne ha battuto nell’ultima battaglia il cantante Sangiovanni, dato per favorito alla vittoria, con cui in questi mesi ha allacciato anche una relazione sentimentale. Per lei il primo premio da 150mila euro in gettoni d’oro e il premio Tim, dato dalla platea giudicante nelle diverse serate e dalla community Tim, del valore di 30mila euro in gettoni d’oro.

Una gara senza tensioni, con grandi sorrisi e baci. I due si sono conosciuti dentro la scuola e si sono supportati a vicenda: Sangiovanni ha cercato di spronarla a volersi più bene, dopo aver superato vicende dolorose del passato. Commovente la lettera che Giulia ha scritto al secondo classificato prima dell’ultima puntata: “Mi mancherà sorridere, guardandoti senza dire nulla. Quanto vorrei dirti quelle due paroline o semplicemente che ti trovo sempre bellissimo, che sei speciale e che vorrei baciarti (…) ci sarebbero troppe cose che mi mancherebbero di noi che sarebbe quasi impossibile riuscire a scriverle tutte. E poi vorrei rivivere ogni volta il primo bacio che non dimenticheremo mai. Nonostante tutto siamo la coppia perfetta”.

Giulia, classe 2002, è nata a Roma e ha iniziato a ballare danza classica a 3 anni, in seguito ha approfondito lo studio del modern ed è entrata a far parte della Nough Megacrew. Ha fatto il suo ingresso ad Amici fin dall’esordio di questa stagione (novembre 2020) ballando ‘TKN’ di Rosalia e Travis Scott. Giulia, all’interno della scuola, ha fatto un percorso di crescita professionale ma anche emotiva riuscendo a sviscerare il motivo delle sue insicurezze e del suo non credere in se stessa. Giulia si è sempre aggiudicata il Premio Tim, risultando l’allieva più votata dal pubblico in studio.