Non poteva passare inosservata la clamorosa gaffe di Barbara D’Urso in chiusura dell’ultima puntata di Pomeriggio 5. La conduttrice non solo ha fatto gli auguri di compleanno alla persona sbagliata, ma anche deceduta da ormai otto anni. È successo il 13 maggio: a trarre in inganno Barbara D’Urso sono stati Tony Ranis e Little Tony.

“Amici oggi compie 83 anni il grandissimo zio Little Tony…“, ha detto facendo calare subito il gelo. Poi si è accorta dell’errore, ma ormai era tardi: “Mio Dio, no… No, è Tony Renis. Auguri, un abbraccio, ti voglio bene“, ha cercato di rimediare. È infatti Tony Renis a esser nato il 13 maggio di 83 anni fa, mentre Little Tony è invece nato a Tivoli nel febbraio del 1941, ed è venuto a mancare il 27 maggio del 2013.