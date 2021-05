“È inutile e noiosa”. È lapidario Ferdinando Gugliemotti, noto anche come Il Visconte, nel commentare la performance di Elettra Lamborghini nel ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi. L’ex naufrago, intervenendo nel corso della trasmissione radiofonica Turchesando, ha sparato a zero contro l’ereditiera: “Non ho sentito un’opinione intelligente…Tommaso Zorzi non l’hanno più mandato via. Se metti solo Iva Zanicchi ed Elettra non reggono lo show. Hanno dovuto tenerlo”.