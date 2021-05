In principio fu Garbiel Garko con cui si incontrò pochi giorni dopo la vittoria al Grande Fratello Vip, poi un misterioso Lorenzo e ora Tommaso Zorzi farebbe coppia con Tommaso Stanzani, noto ballerino dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. I due ragazzi sono stati immortalati in giro per Milano, come mostrato sul settimanale Chi, che commenta così la presunta coppia: “Se non è già un amore verissimo, perlomeno è davvero uno slancio verissimo”.

Tuttavia gli argomenti su cui si sta discutendo in queste ore sui social sono fondamentalmente due: per prima cosa l’eventuale outing forzato di Tommaso Stanzani: “Hanno fatto fare outing a TS, che del suo orientamento non aveva mai parlato e magari non aveva alcuna intenzione di farlo. Complimenti, gettare un ragazzo di 19 anni poco avvezzo a questo mondo in pasto a questa macchina mediatica, chiamarlo “pasticcino”, vi fa proprio onore”, ha scritto più di qualcuno sui social.

Il secondo tema su cui si è acceso il dibattito invece è la sovraesposizione di Tommaso Zorzi. Da quando è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 5, le pagine di gossip si sono riempite di suoi presunti flirt. Inoltre è opinionista all’Isola dei Famosi, ha un suo programma su Mediaset Play Infinity dal titolo Il Punto Z e spesso è ospite del Maurizio Costanzo Show oltre ad affiancare Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in Facciamo finta che, nuovo programma su Radio 101. Sul fatto che sia “troppo e ovunque” si era espresso lo stesso Alfonso Signorini in una lunga intervista per il FQm, dicendo: “Lo preferivo nella Casa del Grande Fratello, gliel’ho anche detto. Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality”. Ora le foto con Tommaso Stanzani sembrano mettere altre carne al fuoco, ma cosa c’è di vero?