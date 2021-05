Furto nella villa dei genitori dell’ex ministra e ora conduttrice Rai, Nunzia De Girolamo.È avvenuto nella notte dell’11 maggio a San Nicola Manfredi, in provincia di Benevento. I ladri, dopo aver forzato una finestra, sono entrati nell’abitazione dalla quale hanno fatto sparire soldi, oggetti in oro e due pistole, che erano detenute legalmente dal proprietario. A far scattare l’allarme sono stati i genitori di Nunzia De Girolamo al rientro a casa, dopo una cena. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della Compagnia di Benevento che hanno effettuato avviato le indagini dopo aver effettuato i rilievi.