La collaborazione con la giustizia per i mafiosi condannati all’ergastolo ostativo, cioè quelli irriducibili come i fratelli Graviano o Leoluca Bagarella, non può essere l’unica via per accedere alla liberazione condizionale. Un principio di buon senso, inventato da Giovanni Falcone, diventato legge dopo le stragi, che adesso la Consulta ha definito come incostituzionale. La Corte, infatti, ha pubblicato l’ordinanza con cui il 15 aprile scorso ha affermato l’incompatibilità dell’ergastolo ostativo con la Costituzione, dando un anno di tempo al Parlamento per legiferare. “L’accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell’attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata“, scrissero i giudici, ammettendo nei fatti che la loro decisione avrebbe potuto far aprire le porte del carcere ai boss delle stragi.

La norma che il Parlamento dovrà riscrivere entro il 10 maggio dell’anno prossimo è l’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario: vieta ai condannati al fine pena mai per fatti di mafia e terrorismo di accedere alla liberazione condizionale se non collaborano con la magistratura. Senza questa norma il giudice può concedere la libertà vigilata anche ai boss irriducibili, quelli che custodiscono i segreti delle stragi, a patto che abbiano scontato 26 anni di carcere. E senza che abbiano mai manifestato alcuna intenzione di collaborare con la giustizia: in pratica uscirebbero tutti. Oggi con una nota l’ufficio stampa della Consulta spiega che i giudici considerano questo meccanismo – collaborazione in cambio di libertà – come una sorta di “scambio” tra informazioni utili a fini investigativi e conseguente possibilità di accedere ai benefici penitenziari. “Per l’ergastolano ostativo che aspira alla libertà condizionale, questo scambio può assumere una portata drammatica allorché lo obbliga a scegliere tra la possibilità di riacquisire la libertà e il suo contrario, cioè un destino di reclusione senza fine”, si legge nel dispositivo della Corte. La portata drammatica, dunque, non sono le stragi di civili degli anni ’90 ma la scelta che i boss devono compiere. “In casi limite –arriva a scrivere la Corte – può trattarsi di una “scelta tragica”: tra la propria (eventuale) libertà, che può tuttavia comportare rischi per la sicurezza dei propri cari, e la rinuncia a essa, per preservarli da pericoli”. Insomma: secondo i giudici è incostituzionale pretendere che i mafiosi custodi dei segreti delle stragi raccontino quanto è di loro conoscenza prima di concedergli la libertà.

La collaborazione con la giustizia, ammette la Corte “certamente mantiene il proprio positivo valore, riconosciuto dalla legislazione premiale vigente”. E d’altra parte “l’appartenenza a una associazione di stampo mafioso implica, di regola, un’adesione stabile a un sodalizio criminoso, fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali, dotato di particolare forza intimidatrice e capace di protrarsi nel tempo». È quindi “ben possibile che il vincolo associativo permanga inalterato anche in esito a lunghe carcerazioni, proprio per le caratteristiche del sodalizio criminale in questione, finché il soggetto non

compia una scelta di radicale distacco, come quella che generalmente viene espressa dalla collaborazione con la giustizia”. Nonostante tutto, però, per i giudici non è irragionevole presumere che l’ergastolano non collaborante mantenga vivi i legami con l’organizzazione criminale di appartenenza. Ma, continuano i giudici, “l’incompatibilità con la Costituzione si manifesta nel carattere assoluto di questa presunzione poiché, allo stato, la collaborazione con la giustizia è l’unica strada a disposizione dell’ergastolano ostativo per accedere al procedimento che potrebbe portarlo alla liberazione condizionale”. E ancora: “La collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento: la condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione, così come, di converso, la scelta di non collaborare può esser determinata da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni criminali”.

Tecnicamente per la Consulta “è proprio l’effettiva possibilità di conseguire la libertà condizionale a rendere compatibile la pena perpetua con la Costituzione; se questa possibilità fosse preclusa in via assoluta, l’ergastolo sarebbe invece in contrasto con la finalità rieducativa della pena (articolo 27, terzo comma, Costituzione). La vigente disciplina “ostativa” mette però in tensione questo principio”. Quindi al Parlamento, in prima battuta, modificare questo aspetto della disciplina relativa al cosiddetto “ergastolo ostativo”. Un intervento meramente “demolitorio” della Corte, si legge ancora, “potrebbe produrre effetti disarmonici sul complessivo equilibrio di tale disciplina, compromettendo le esigenze di prevenzione generale e di sicurezza collettiva che essa persegue per contrastare il fenomeno della criminalità mafiosa”. Ecco perché sono stati concessi 12 mesi al legislatore per riscrivere l’articolo 4 bis. “Appartiene invece alla discrezionalità legislativa decidere quali ulteriori scelte possono accompagnare l’eliminazione della collaborazione quale unico strumento per accedere alla liberazione condizionale”. I giudici consigliano poi che tra queste scelte “potrebbe, ad esempio, annoverarsi la emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione, ovvero l’introduzione di prescrizioni peculiari che governino il periodo di libertà vigilata del soggetto in questione”.