Sei dosi invece di una. Come racconta La Nazione a una 23enne, una tirocinante in psicologia clinica. è stata iniettata una intera fiala del vaccino Pfizer ovvero sei dosi. È tutto avvenuto sabato mattina al Nuovo ospedale apuano (Noa) di Massa. Dopo la puntura l’addetto alla vaccinazione ha quasi avuto un malore. La giovane donna, che ha capito dall’agitazione del personale che era successo qualcosa, è stata accompagnata all’uscita e le è stato chiesto di aspettare. Poco dopo è arrivata la spiegazione di tutto: “Abbiamo sbagliato, ci dispiace. Le abbiamo iniettato tutta la fiala di vaccino, pari a sei dosi”. È stato quindi deciso un ricovero precauzionale per monitorare le condizioni della giovane che sono apparse buone. La 23enne, che secondo quanto riporta il quotidiano toscano è stata trattata con tachipirina, ha avuto mal di testa. Oggi è stata dimessa. Quanto successo a Massa non ha un precedente specifico ma simile: in Germania dove sono state iniettate cinque dosi, mentre la sperimentazione Pfizer relativa al sovradosaggio si fermerebbe a quota quattro.

Una segnalazione è stata inviata all’Agenzia italiana per i farmaci (Aifa) ed le forze dell’ordine hanno raccolto informazioni su quanto avvenuto. A La Nazione la madre della dottoressa spiega: “Mi sembra del tutto evidente che c’è stato un grossolano errore da parte di chi ha gestito la vaccinazione di mia figlia. Errore che, peraltro, è stato ammesso immediatamente dal personale sanitario e dai medici presenti al momento dell’iniezione, Peraltro mi preme sottolineare che la nostra famiglia è assolutamente a favore della vaccinazione, mia figlia ha aderito alla campagna in maniera convinta. Il problema, in questo caso, non è legato al vaccino in sé per sé, quanto piuttosto all’errata preparazione, che ha fatto sì che a mia figlia venissero inoculate sei dosi di Pfizer. Adesso non resta che sperare che non ci siano reazioni avverse di particolare gravità. Di certo ci attendiamo le scuse dell’Asl che a stasera non si è manifestata in maniera ufficiale”.