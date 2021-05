“Ho preso un gatto in curva e sono andato per terra“, ha esordito così Gianluca De Matteis, tronista della stagione 2020/2021 di Uomini e Donne. Nelle storie pubblicate sul proprio profilo Instagram, il ragazzo (che nella vita fa proprio il fisioterapista) ha poi detto: “Qualche graffio sulla gamba, niente di serio anche se domani starò male, già lo so. Purtroppo ho fatto dei danni alla moto, che caz*o, che palle sono incaz*ato nero“. In seguito ha spiegato: “A quelli che chiedono del gatto… ha 7 vite… oggi, dopo di me, ne avrà una in meno. Si è alzato ed è andato via. Peace”.

La situazione si è “aggravata”: “Ho il ghiaccio, il ginocchio si è gonfiato molto di più e sta diventando molto difficile camminare“, ha detto prima di annunciare di essersi dovuto recare al pronto soccorso perché non riusciva a muovere più il ginocchio. “Nessuna frattura, per fortuna perché sennò era una rottura di caz*o infinita”, ha detto tranquillizzando i fan. L’ex tronista ha concluso: “Grazie di cuore per tutti i messaggi”.