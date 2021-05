Solo qualche giorno fa era arrivato il chiarimento sul presunto flirt tra Damiano dei Maneskin e Drusilla Gucci, ora sul suo profilo Instagram c’è una foto che non lascia più dubbi: Damiano non è single. “Dopo quasi 4 anni si può dire, no?”, ha scritto nello scatto in cui abbraccia Giorgia Soleri, influencer da più di 120mila follower.

La pagina d edicata al mondo dei social e dei creators Webboh ha raggruppato alcuni indizi che risalgono addirittura a 2 anni fa e che già avevano fatto intendere che tra Damiano e Giorgia ci fosse qualcosa. Innanzitutto il frontman della band vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo è seguito da 1 milione di follower e ne segue a sua volta solo una sessantina, tra cui proprio Giorgia. A maggio 2019 poi la coppia era stata paparazzata da Novella 2000 mentre nell’agosto 2020 erano in vacanza insieme a Siena. Non basta? Entrambi avrebbero sul braccio lo stesso tatuaggio “same team”. Infine, circa un mese fa Damiano aveva pubblicato su Instagram uno scatto in cui si intravedeva alle sue spalle una coperta a righe bianche e nere, la stessa che sipuò notare in uno scatto pubblicato dalla ragazza. Se tre indizi fanno una prova… E ora, le parole del leader dei Maneskin.