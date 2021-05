Quando il cane (o il gatto) di casa “passano a miglior vita”, non importa cosa stia accadendo nel mondo né se del mondo sei stato uno degli uomini più potenti. Piangi. E ti manca. Così è per l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama che in una serie di tweet ha annunciato la perdita di Bo, il cane di famiglia: “Oggi la nostra famiglia ha perso un vero amico e un compagno fedele”. Ma non solo: “Per più di un decennio – scrive Obama – Bo è stato una costante e gentile presenza nella nostra vita, felice di vederci nei nostri giorni belli, in quelli brutti e in tutti gli altri. Era amabile con i bambini ed era appassionato di quello che cadeva dal tavolo a cena. Era esattamente quello di cui avevamo bisogno e più di quanto ci aspettassimo, ci mancherà tantissimo”. Barack e Michelle avevano adottato Bo nel 2009 per le figlie, che desideravano avere un cane, “un compagno”.

He was exactly what we needed and more than we ever expected. We will miss him dearly. pic.twitter.com/CHweCxwJ7a — Barack Obama (@BarackObama) May 8, 2021