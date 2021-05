“Capri è un brand mondiale, è il turismo dell’Italia nel mondo. Parte da qui un messaggio di bellezza e di serenità, che vale per tutta l’Italia che vuole rinascere. Abbiamo dato una prova straordinaria di efficienza. Il nostro personale sta facendo un lavoro incredibile, da 14 mesi stanno lavorando sottorganico e stanno facendo qualcosa di inimmaginabile”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha annunciato questa mattina che l’isola di Capri ora è ufficialmente Covid Free.

“Per noi è un giorno molto importante perché finalmente è tornata la vita”. ha gioito il sindaco di Capri, Marino Lembo, in occasione dell’incontro in “piazzetta” con il presidente della Regione al termine della campagna di vaccinazione di massa sull’isola. “Erano mesi ormai – ricorda Lembo – che questa piazza era vuota, i bar erano chiusi, gli alberghi erano fermi. Oggi è tornata la vita”. Lembo ha ricordato che “circa un mese e mezzo fa il presidente De Luca è partito con l’idea delle isole Covid free, è stato spesso crocifisso per questo e noi siamo stati inondati di polemiche in tutti i talk show. Ma nessuno vede come si vive sulle isole in inverno, non sanno cosa succede quando dobbiamo trasportare a Napoli un malato Covid e per colpa delle condizioni meteo non si riesce”.