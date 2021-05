Nonostante il successo di Storie Italiane, Eleonora Daniele non vede il suo futuro sul piccolo schermo. Ad annunciarlo è stata lei stessa in una lunga intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna: “Non sarà una vita parallela ma una vita futura“, ha affermato. Di cosa si tratta? “Mi sto costruendo il mio futuro da psicoterapeuta. Mi sono iscritta di nuovo all’università dopo la mia prima laurea in Comunicazione. Da qui a cinque anni mi vedo esercitare da psicologa con tanto di diploma“.

La nota conduttrice padovana vuole dunque dedicarsi a una nuova professione, tutto da imparare, oltre che alla figlia Carlotta, 12 mesi il 25 maggio prossimo. “Pensavo di non essere all’altezza. Mi sono scoperta in gamba, veloce nell’apprendere tutto quello che serve nel trattare un essere umano che dipende da te. Ho messo da parte i miei piccoli egoismi. Mi è venuto facile, sono una donna generosa”, ha dichiarato. E poi chissà, un secondo figlio? “Mi piacerebbe, ogni tanto ne parlo con Giulio, detto questo poi bisogna confrontarsi con la vita reale”, ha concluso.