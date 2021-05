“Non parlo tanto, non metto la mia vita privata in piazza sui social. Non mi interessa e quando è successo non mi è piaciuto farlo, tuttavia in questi giorni di forte polemica ho capito che in alcuni momenti, invece, dovrei farlo“, inizia così il lungo post pubblicato da Achille Lauro su Instagram ieri 6 maggio, proprio nei giorni in cui è al centro dell’attenzione mediatica: sia per le critiche ricevute in seguito alla partecipazione al programma di Pio e Amedeo Felicissima Sera sia per la tanto attesa pubblicazione del nuovo album dal titolo Lauro. E ancora: “L’ho capito quando mi hanno umiliato pensando che io sia un pagliaccio che si mette in mostra, ma nella mia interpretazione artistica la musica è conseguenza di anni di umiliazioni e vergogna“.

Achille Lauro, senza peli sulla lingua, ha ricordato alcuni episodi passati in cui era stato aspramente criticato ma lui aveva taciuto: “L’ho capito quando per un commento riferito alla solidarietà sui lavoratori dello spettacolo mi hanno dato dell’omofobo, dopo anni che mi danno del ‘frocio‘ pensando di offendermi!”. Poi ha rivendicato alcune sue scelte: “Da anni investo denaro, tempo e impegno per la tutela dei diritti umani, dei carcerati, di chi non ha una casa, per chiunque abbia bisogno di aiuto per essere artefice e partecipe, nel mio piccolo, di una rivoluzione. Lo faccio da quando non avevo una lira”. Infine: “Attenzione perché la realtà non è solo quella che vedete su giornali e tv, e dietro quelle storie, molto spesso, ci sono vite vere fatte di sofferenza, valori e battaglie”.