“In questi giorni non si parla d’altro di quello che ha detto la Leotta sui giornalisti brutti e cattivi, ma davvero cattivissimi che la fanno passare per una mangia uomini“. Inizia così l’arringa di Barbara D’urso contro Diletta Leotta. Nella puntata di Pomeriggio 5 di lunedì 3 maggio la conduttrice si è lasciata andare ad alcune considerazioni nei confronti del volto di Dazn, dopo la sua presa di posizione contro l’accanimento che a suo dire le riviste di gossip avrebbero nei suoi confronti.

“La cosa particolare è che ha fatto il post dove diceva ‘povera mia nonna che deve leggere queste cose’. Che poi sua nonna era in prima fila a Sanremo, quindi è abituata allo spettacolo e non è la nonnina del paesino sperduto. Poi però sono uscite le foto dove bacia un altro – ha chiosato Barbara D’Urso -. Lei è giovane – ha proseguito – il mio consiglio è di stare zitta su queste cose. Io vivo con i paparazzi sotto casa, mi hanno dato mille fidanzati non veri e io c’ho sempre riso. E viva i paparazzi che lavorano e fanno il loro lavoro. Altrimenti stai chiusa in casa e nessuno ti fotografa né con il cavalluccio e né con altro. […] Ringraziali Diletta, che magari chissà tra 40 anni non ti cercheranno più e sarai triste“, ha concluso.