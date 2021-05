“Ildi queste materie si deve occupare sempre, sta lì per questo”. Così la leader di, nel corso di una conferenza stampa, risponde in merito al servizio di Report sull’incontro all’autogrill fra Matteo Renzi e l’agente dei servizi segreti, Marco Mancini . Meloni però aggiunge: “Che i partiti politici parlino con i Servizi di intelligence, con funzionari dello Stato, è la cosa più normale del mondo,, come avviene”. La Meloni sottolinea anche la situazione attuale del, la cui presidenza spetta ad un esponente dell’opposizione, evidenziando che Fratelli d’Italia chiede da settimane che Raffaele Volpi della Lega lasci la presidenza. E su questo, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera accusa: “Quasi tutte le forze politiche si sono espresse sulla vicenda del Copasir dicendo che spetta all’opposizione.durante il Governo Conte parlava di Servizi segreti un giorno sì e l’altro pure e. Da un po’ di tempo è l’unica forza politica che sull’argomento tace completamente, non vorrei che le due cose fossero correlate”.