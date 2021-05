Durante la puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda ieri 3 maggio, il reality di Canale 5 ha visto contrapporsi il naufrago Gilles Rocca e l’opinionista Tommaso Zorzi in un duro scontro. Quando il primo ha tirato in ballo nuovamente un riferimento al Grande Fratello Vip, la cui ultima edizione è stata vinta proprio da Tommaso, quest’ultimo è scattato: “Ma lascia stare il mio Grande Fratello, questa è la tua Isola”. E Gilles ha replicato: “Hai fatto quello nella vita, cosa devo guardare? Che hai fatto, i film? Like, follower, per il resto cosa sai fare?“.

L’opinionista subito: “Senti Gilles, perché tu nella vita cosa hai fatto amore mio?” e Gilles: “Vatti a documentare: Marco Risi, Paolo Sorrentino. La mia vita non va avanti grazie ai follower, ma grazie alle mani”. A quel punto l’opinionista: “Meno male che c’è Gilles Rocca… il Viagra del tubo catodico. Il nuovo George Clooney“.

La puntata è poi proseguita e il concorrente eliminato è stato proprio Gilles al quale è stata data l’opportunità di rimanere su Playa Imboscada insieme alla modella Beatrice Marchetti ma il naufrago ha declinato l’offerta. Al termine della puntata la conduttrice Ilary Blasi ha pubblicato su Instagram una foto in cui bacia Tommaso Zorzi e i fan sono impazziti. Qualcuno ha scritto: “Vi sembra un caso? A me no”. Il riferimento è al fatto che lo stesso opinionista, nella giornata di domenica 2 maggio aveva dichiarato: “Mi prendo una pausa dai social, è tutto troppo tossico“. Insomma, c’è un significato o Ilary ieri era in vena di baci?