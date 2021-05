“Purtroppo abbiamo preso il Covid. Tutta la family. Tranne Davide. Ma stiamo tutti bene, grazie a Dio”. Così Roberta Sinopoli, moglie dell’ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio, annuncia su Instagram la loro positività al coronavirus. La coppia ha due figli, Davide e Leonardo: “Stiamo aspettando l’esito dell’ultimo molecolare, speriamo”, spiega. “Come abbiamo contratto il virus? Sinceramente non lo so, siamo sempre stati super attenti – aggiunge -. Se siamo asintomatici? Leo e Cla sì, io ho perso gusto e olfatto”.