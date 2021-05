Le foto e i video dei festeggiamenti dei tifosi dell’Inter in Piazza Duomo a Milano per la vittoria dello Scudetto hanno legittimamente scatenato le polemiche sui social. In tanti, anche tra i vip, si sono indignati. Spicca tra loro Giulia De Lellis, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex gieffina che si è rivolta ai suoi 5 milioni di follower: “Mascherine abbassate, nessun distanziamento social. Ma.. come? E le rotture di palle per la pandemia dove la avete messe? Da parte per il calcio?”. E ancora: “‘Tavoli da 4 solo all’aperto, cit.’ e i ristoratori non possono lamentarsi, certo! Feste, matrimoni, battesimi.. no!!! E gli organizzatori di eventi devono stare zitti… I proprietari dei locali devono piangere in silenzio anche loro.. ovviamente! Ma che caz*o di posto è questo? Che Paese siamo?”.

Quando un tifoso le ha risposto “Che caz*o vuoi!”, lei ha replicato a tono: “Ecco un coglio*e di turno, ora tutti sanno che hai la mer*a in testa, felice?“. Infine ha concluso: “Nessuno dice di non festeggiare, ma fatelo con la testa non con il cul*. Salite in macchina o tornate a casa se non sapete stare al mondo come chi vi ha permesso questo”.