Billie Eilish posa in versione vamp sulla copertina di Vogue Britain e subito sui social non si parla d’altro. Abituati a vederla con i capelli verdi, i look oversize con accessori stravaganti, vederla ora come una Marilyn Monroe 2.0, biondissima, fasciata in bustini attillatissimi, guanti in latex e autoreggenti di pizzo è stata decisamente una sorpresa. L’immagine della diva super sexy era finora quanto di più lontano da lei eppure questa sua “trasformazione” è accompagnata da un messaggio molto potente: “Conta solo quello che vi fa stare bene“.

“Adoro queste foto, ho adorato scattare questo servizio. Fate quel che volete, quando volete. Che si fotta tutto il resto“, scrive la cantante su Instagram, pubblicando alcuni scatti del servizio fotografico di Vogue. E solo la prima immagine ha superato il milione di “like” in 6 minuti. “Improvvisamente sei un’ipocrita se vuoi mostrare il tuo corpo – dice poi la cantante nell’intervista all’edizione britannica del prestigioso magazine-, sei una facile, una putt…a. Se lo sono, allora sono orgogliosa di esserlo. Io e tutte le ragazze siamo sgualdrine, lo sapete? E, fan**lo, dobbiamo sentirci più forti per questo. Mostrare il proprio corpo o un po’ di pelle non dovrebbe togliere un briciolo di rispetto a nessuno. Si tratta di riprendere il proprio potere, mostrarlo e non approfittarne – dice -. Non mi lascerò mai più possedere”.

Un messaggio forte che arriva da un’artista che si è sempre schierata sul tema del body shaming essendo stata lei stessa bersaglio degli haters sul web e avendo avuto in passato un rapporto difficile con la sua immagine. Intanto è uscito il suo nuovo singolo “Your Power” e il 30 luglio pubblicherà il suo secondo attesissimo disco, “Happier Than Ever”.

