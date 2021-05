“Dicono che ti sei lasciata con Massimiliano Allegri”. Senza fare tanti giri di parole, Mara Venier va dritta al punto con Ambra Angiolini. All’indomani del concertone del Primo Maggio, l’attrice è stata ospite dell’ultima puntata di Domenica In e, nel corso della lunga intervista, è arrivata la domanda a bruciapelo sulla sua vita privata. “Ti vedevo un po’ triste, ho pensato che forse…”, ha incalzato Mara Venier. Al che Ambra Angiolini ha smentito tutti i gossip sull’ex allenatore della Juventus: “Ma no, non è vero. Sono solo stanca”, ha detto visibilmente imbarazzata. Poi ha subito cambiato argomento: “Allora, che vuoi fare? Vuoi ballare?”. In molti però, hanno fatto notare sui social come, nel corso della lunga diretta del Concertone, Ambra abbia scambiato occhiate d’intesa e sguardi complici con Francesco Renga, suo storico ex fidanzato.