Alessandra Amoroso è stata ospite dell’ultima puntata di Domenica In e con Mara Venier si è confidata a cuore aperto, toccando diversi temi privati tra cui quello della maternità. È stata la conduttrice a chiederle se avesse il desiderio di diventare mamma: “Prima me lo chiedevo, ad oggi non me lo chiedo più. In questo momento non ho più il fidanzato. Siamo arrivati a un punto in cui è finito l’amore. Ce lo siamo detti e va bene così. Sono single. Sto molto bene con me stessa. Voglio trovare un mio equilibrio, quando uno lo trova è pronto per stare in due”, ha spiegato Alessandra.

Poi, Mara Venier ha mandato in onda a sopresa un videomessaggio dell’amica e collega Emma Marrone e la cantante si è commossa: “Ti voglio bene, Emma! Sono molto legata a lei, mi piace condividere con lei il tempo libero, le idee sul lavoro, i nostri aperitivi. L’unione tra donne è molto importante. Con lei sento famiglia, per me lei è dialetto, è casa”, ha spiegato. “Ora non piangere…“, le ha detto la padrona di casa vedendo le lacrime rigarle il volto. Poi ha cambiato argomento e l’intervista è proseguita.