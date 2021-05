Sul caso Fedez-Rai post Concertone del primo maggio, interviene la fidanzata del direttore di Rai Tre Franco di Mare. Si chiama Giulia Berdini e all’epoca del fidanzamento con il giornalista, molti furono i titoli dei giornali di gossip “dedicati” alla coppia: conosciuta in Rai (secondo i rotocalchi lei, allora 24enne, faceva la barista), 36 anni di differenza, lo stesso Di Mare chiarì con una nota: “Capisco anche che a guardarla da fuori la cosa appaia un tantino cliché. Il fatto è che non avevo messo in conto che, molto banalmente, il cuore conosce ragioni che la ragione non conosce, come diceva Blaise Pascal molto prima di diventare un bigliettino nei cioccolatini. Ora so che è vero”. Oggi Berdini interviene in difesa del compagno: Fedez, stando a quello che la ragazza scrive su Instagram, è “nullità del mainstream“, è sostenuto da qualche “paracu*o occulto… Innocuo come un omogeneizzato Plasmon”. Ancora, il rapper somiglia a “Cetto Laqualunque durante un comizio in un centro sociale ed è “bisognoso di pubblicità e visibilità”. Poi Berdini invita il marito di Chiara Ferragni a pubblicare l’audio integrale della telefonata.