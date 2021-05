Gli anni di Piombo come la jihad. Il paragone è del ministro della Giustizia francese secondo il quale gli ex terroristi italiani arrestati a Parigi, per i quali sta per essere avviata la procedura di estradizione, sarebbero come i terroristi islamici che hanno colpito la Francia.

Eric Dupond-Moretti, lo ha detto intervenendo ai microfoni dell’emittente France Inter: “Avremmo accettato che uno degli autori del Bataclan andasse a vivere 40 anni in Italia? – ha ribattuto il ministro ai suoi interlocutori – Questi hanno le mani sporche di sangue. Non ho remore”.