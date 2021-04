Una nuova lite accende lo studio di Pomeriggio 5. Durante la puntata andata in onda ieri 29 aprile, Barbara D’Urso si è collegata (ancora una volta) con il signor Stefano, l’artista-accumulatore seriale di Scauri (Latina). Quando l’inviata ha chiesto all’intervistato di entrare in casa per vedere in che condizioni si trovasse l’immobile, l’ospite si è infuriato: “Non voglio, tornate domani quando abbiamo sistemato un po’. Non facciamo trash, tu vuoi parlare solo di spazzatura. Ma gli artisti sono disordinati, c’era anche scritto su un paginone del Corriere della Sera: ‘l’elogio al disordine’, lei lo sa questo o no?“, ha detto rivolgendosi a Barbara D’Urso.

A quel punto la conduttrice di Canale 5 ha risposto: “Non indugiate con le telecamere nel suo appartamento se il signore non vuole. Però Stefano lo chiami ‘disordine’, noi stiamo vedendo le immagini e ognuno a casa si fa la propria idea. Ad ogni modo il disordine non deve ledere la libertà degli altri; io sono lì perché mi hanno scritto i vicini di casa che non potevano entrare nelle loro case. L’importante è rispettare gli spazi comuni“.

Probabilmente nella giornata di oggi la conduttrice tornerà a collegarsi con lui: “Se tu vorrai, noi ti aiuteremo molto volentieri, se tu vuoi continuare a vivere così ovviamente sei libero ma questo deve restare all’interno dei tuoi appartamenti”, ha concluso la padrona di casa. L’impresa di pulizia infatti aveva gratuitamente sgomberato e sanificato le due scale, l’androne del palazzo e il pianerottolo che erano completamente ricoperti di oggetti vecchi, formiche e rifiuti. Ora rimarrebbe solo l’abitazione di Stefano, cosa deciderà?