Dalla Nazionale Cantanti alla Serie D: Enrico Ruggeri, 64 anni a giugno, aveva il sogno di giocare accanto a Maicon e il Sona Calcio lo ha accontentato. “Sono un fantasista, gioco alle spalle delle punte. Se sono qui non è mistero, il presidente mi ha invitato e io ho accettato con entusiasmo questa nuova avventura, confortato anche dal fatto che c’è Maicon“, ha dichiarato durante la presentazione alla stampa di mercoledì 28 aprile alla presenza del presidente Paolo Pradella.

Tutto era nato un mese fa durante un ritiro della Nazionale Cantanti a Villafranca, non lontano da Sona: Maicon insieme al presidente Pradella era passato a salutare Enrico Ruggeri, il quale aveva confidato il desiderio di diventare il più anziano tesserato nella storia del calcio e di giocare con Maicon. Il cantautore milanese ha colto l’occasione per invitare il suo idolo a Torino, il 25 maggio, per la Partita del Cuore tra la Nazionale Cantanti e i Campioni della Ricerca.