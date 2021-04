Circa due settimane fa era circolata la notizia secondo cui “Gianni Sperti ubriaco alla guida aveva investito un passante“. Ma cos’era accaduto? Nel giorno del suo compleanno, Gianni Sperti era in auto con un amico e la sorella. Quest’ultima, facendo retromarcia, aveva investito un signore che aveva contattato la stampa per far circolare la notizia il prima possibile. L’unico modo per fargli fare un passo indietro, a detta proprio dell’uomo investito, sarebbe stato “assumerlo come opinionista in TV per un anno”.

“Cosa vuoi? Pensavo volessi dei soldi e invece… Non ho parole. Ma fai il truffatore quindi? Un lavoro normale non puoi averlo?”, le parole del vero opinionista di Uomini e Donne. “Sì, questo è il mio lavoro.. perché il tuo è un lavoro normale? Guadagni tanto facendo il belloccio in tv“, la risposta del signore. Gianni Sperti si è trovato in enorme difficoltà, raggiunto tra l’altro al telefono da Tina Cipollari e poi da Maria De Filippi. Quest’ultima, dopo uno scambio di battute, non ha resistito e ha rivelato che era tutto uno scherzo de Le Iene. “Maria.. ma vaffancu*o! Cioè non a te, ma vaffancu*o, che stronzi!“. Insomma, tutto sotto controllo: la trasmissione di Italia 1 ha colpito ancora.