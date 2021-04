Il pluricampione del mondo di Formula Uno Lewis Hamilton si cimenta alla chitarra che anni fa gli fu data in dono da David Bowie. Rende omaggio così al grande artista, con un video pubblicato sui social in cui suona. Sotto il post di Instagram scrive: “Scusate tutti gli errori, non sono affatto bravo, ma questo è il primo video che faccio suonando la chitarra che Bowie mi ha mandato alcuni anni fa. La amo e ne avrò cura per sempre. Non ho mai avuto modo di dire grazie a Bowie o alla sua famiglia. Quindi, se vedono questo video, li ringrazio moltissimo. Vi voglio bene”.