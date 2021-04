Il senatore di Fratelli d’Italia Ignazio La Russa è stato ripreso in aula dalla presidente del Senato Maria Alberta Casellati per una sua battuta durante le comunicazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi. “Fatene uno ma fatto bene”, ha detto La Russa riferendosi ai timidi applausi fatti da alcuni senatori di maggioranza all’intervento di Draghi. “Si ricordi che è un vicepresidente”, l’ha ammonito la presidente. La Russa non ha replicato ma all’applauso scattato in aula ha scherzato: “Ecco, così si fa un applauso vero”