“37 giorni dopo”. Così scrive Sarah Felberbaum pubblicando su Instagram la prima foto abbracciata al marito Daniele De Rossi dopo che lui ha vinto la sua battaglia contro il Covid. L’ex calciatore della Roma era infatti risultato positivo al virus durante l’ultimo ritiro della Nazionale e il 7 aprile si era reso necessario per lui il ricovero allo Spallanzani di Roma a causa di una polmonite interstiziale bilaterale. Fortunatamente, i medici sono riusciti a prenderla in fase iniziale e De Rossi ora si è finalmente negativizzato e si sta riprendendo. Tanta la gioia della moglie, come si vede nel tenero scatto da lei condiviso.

