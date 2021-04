Tra Diletta Leotta e Can Yaman c’è ormai aria di crisi e la rottura è un’ipotesi che si avvalora giorno dopo giorno. Ora Dagospia lancia la bomba: “La bella presentatrice di Dazn e il vicepresidente della Roma Ryan Friedkin sono stati avvistati insieme, per una settimana di fila, in un noto hotel della Capitale”. Sarebbe lui dunque il motivo della rottura con Can Yaman? Restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite da parte dei diretti interessati, per ora si tratta solo di gossip.